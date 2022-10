Swedbank: keskmine elukindlustuse võtja on 34-aastane Tallinna mees

Swedbanki andmetel on keskmine elukindlustuslepingu sõlmija 34-aastane mees, kes elab Tallinnas, räägib igapäevaselt eesti keeles ja maksab iga kuu elukindlustuse eest keskmiselt 13 eurot. Kogu portfelli keskmine kindlustussumma kliendi kohta on 38 953 eurot. Tänavu sõlmitud uute elukindlustuslepingute keskmine summa ulatub üle 54 000 euro.

Keskmine elukindlustuslepingu sõlminud naine on ligi 35-aastane, keskmine kindlustussumma on 34 880 eurot ja keskmine kuumakse ligi 12 eurot. Statistika järgi sõlmivad elukindlustuslepingu tõenäolisemalt kodulaenu või muu pikemaajalise finantskohustuse võtjad ning värsked lapsevanemad. „Perekonna loomine muudab seda, kuidas me vaatame oma elu ja kuidas väärtustame enda lähedasi. Sissetuleku kadumisel ei pruugi perekond olla võimeline laenukohustusi täitma, kuid elukindlustus võib katta laenu summa. Nii annab elukindlustus ka ülejäänud pereliikmetele kindlustunde,“ märkis Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Eleriin Reinmann.

Elukindlustuse sõlmimine on võimalik alates 18-aastasest saamisest kuni 69. eluaastani. Kõige pikaajalisem elukindlustuse klient on olnud Swedbankiga tervelt 20 aastat. Väikseim summa, millele elu on kindlustatud, on 1917 eurot, kõige suurem aga miljon eurot. Keskmiselt on klient kindlustanud oma 2,18 aasta sissetulekud.