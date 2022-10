„Meie soov on leevendada vajalike toodete kättesaadavust. Kui inimene läheb poodi, siis esiteks ei peaks ta valima soodsaima toote, aga teisalt ka see, et suurpered, eakad või vaesusriskis elavad inimesed ei peaks tunnetama nälga. Et nad saaksid elada elamisväärses keskkonnas, sealhulgas saada elamisväärset toitu,“ sõnas keskerakonna fraktsiooni riigikogu liige Tõnis Mölder.