Miks kasutab Elon Musk Kremli jutupunkte? Ukrainlased loodavad, et mees on narko mõju all

Elon Musk - võime vist sõrmedel lugeda kokku inimesed, kes ei tea seda isikut. Tema nimi on justkui sünonüümiks kõige ambitsioonikamate, imetlusväärsemate, mõistuseväliste unistustele, millest inimkond kunagi mõelnud on. Taaskasutatavad kosmoseraketid, Marsi asustamine, elektriautod, küberveokid, hüperkiirusega tunnelid, robootilised humanoidid, tehisintellekt, PayPali alged - see mees on igal pool.