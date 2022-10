Euroopa Komisjon esitab täiendavad ettepanekud kõrgete energiahindadega võitlemiseks ja varustuskindluse tagamiseks

Ühine ostmine

Euroopa Liit on saavutanud gaasihoidlate üle 92%-lise täituvuse. Siiski tuleb olla valmis võimalikeks edasisteks häireteks. Komisjoni ettepanek on anda ELile uued õiguslikud vahendid gaasi ühiseks ostmiseks. Komisjon sõlmiks lepingu teenusepakkujaga, kes korraldaks nõudluse koondamist ELi tasandil, koondades gaasiimpordi vajadused ja otsides turul pakkumisi, mis vastaksid nõudlusele. Komisjoni ettepaneku kohaselt osaleksid liikmesriikide ettevõtjad kohustuslikus korras ELi nõudluse koondamises, et täita vähemalt 15% nende vastavatest ladustamiseesmärkidest.

Ettevõtetel oleks lubatud moodustada Euroopa gaasiostukonsortsium. Ühine ostmine aitab väiksematel liikmesriikidel ja ettevõtetel saada juurdepääsu gaasikogustele parematel tingimustel. Määrus sisaldab ka sätteid kavandatud ja sõlmitud gaasitarnete ostude läbipaistvuse suurendamiseks, et hinnata, kas varustuskindluse ja energiasolidaarsuse eesmärgid on täidetud. Komisjoni tuleks teavitada enne iga gaasiostu või vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimist, mis ületab 5 Twh.

Kõrge gaasibörsihind

Hulgimüügihinnad on selle aasta suve tipptasemest langenud, kuid on siiski kõrged. Komisjoni ettepanek on sekkuda sihipärasemalt gaasituru hindadesse. Mitmed Euroopa gaasilepingud on indekseeritud Euroopa peamise gaasibörsi TTF-i suhtes, mis ei kajasta enam täpselt veeldatud maagaasi tehingute hinda ELis. Seetõttu töötab komisjon koos ACERiga välja uue täiendava hinnavõrdlusmäära, et lahendada see süsteemne probleem. Uus võrdlusalus tagab veeldatud maagaasi tehingute stabiilse ja prognoositava hinnakujunduse. Kavandatava määruse kohaselt annab komisjon ACERile ülesandeks luua objektiivne päevahinna hindamise vahend ja seejärel võrdlusalus, mida energiaturu ettevõtjad saaksid kasutada oma gaasilepingute hinna indekseerimiseks.