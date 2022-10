Toimetulekuks hinnatõusuga: rakendused, mis aitavad oma eelarvet arukamalt planeerida ja säästa

Mint – isiklik eelarve ja kulude planeerija

Kui igakuise eelarve planeerimine tekitab raskusi, võib abi olla mobiilirakendusest Mint, mis on üks populaarsemaid vahendeid isikliku eelarve planeerimiseks. Kui seote selle oma pangakontoga, saate hõlpsasti jälgida tulude ja kulude jagunemist. Rakendus keskendub eriti kulude haldamisele, jälgides kulutusi ja jagades need eri kategooriatesse. Kasutaja võib vastavalt oma äranägemisele ja vajadustele neid kategooriaid kohandada ja määrata neile piiranguid, et mitte liiga palju kulutada. Rakendus võimaldab teil lisada ja vaadata teavet kõige kohta ühes kohas – olgu need siis sularaha- või sularahata tehingud, laenud või investeeringud. Oluline on ka see, et Mint annab teavet kasutaja netoväärtuse kohta. Rakendus on saadaval nii Google Plays kui ka App Store’is .

ShopSavy Barcode Scanner näitab, millist poest on toodet kõige soodsam osta

Tõenäoliselt on paljudel tulnud ühest poest teise joosta ja otsida, millises neist on soovitud toode müügil parima hinnaga. Isegi kui nii õnnestub säästa mõni euro, on see üsna aeganõudev. Sellistel juhtudel tuleb appi rakendus ShopSavy Barcode Scanner. Selle kasutamine on tasuta ja väga lihtne – kasutaja peab lihtsalt rakenduse avama ja skannima huvipakkuva kauba vöötkoodi. Kui see on tehtud, kuvab rakendus automaatselt nende müügikohtade loendi, kus konkreetne toode on müügil soodsama hinnaga. Samuti teavitab rakendus sellest, kui konkreetse toote hind või saadavus on muutunud. Tuleb aga meeles pidada, et ShopSavy Barcode Scanneri toimivus on osades riikides piiratud, samuti ei pruugi selles olla absoluutselt kõiki Läti kauplusi ja tooteid. Seegi rakendus on saadaval nii Google Plays kui ka App Store’is.