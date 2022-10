Üldine sektori vähikäik veel ei kajastu. Tehnoloogiaettevõtete edetabelis on tänavu 30 väärtuslikumat

TopTech edetabel aitab selgemini näha ja mõista nende ettevõtete potentsiaali ning panust kohalikku majandusse. Sektori kasv on olnud jätkuvalt hämmastavalt kiire ning see peegeldub ka TOPis, kuhu kuulub tänavu juba 30 Eesti asutajate poolt loodud tehnoloogiaettevõtet. Edetabeli koostamiseks anname ettevõtete väärtusele võrreldava hinnangu konkreetsel ajahetkel ning konkreetse metoodikaga.

Otsustasime sel aastal TopTech nimekirja pikendada 25-lt 30-le, et avalikkusele pakkuda veelgi esinduslikumat ettevõttete võrdlust. Sektor on näidanud võimsat kasvu ning mõnede ettevõtete väärtuse kasv on olnud lausa uskumatult kiire. Sealjuures tasub mainida, et mitmed väärikad ettevõtted on suure tõenäosusega pingereast välja jäänud, sest puudusid usaldusväärsed andmed nende hindamiseks.