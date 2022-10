MAJANDUSARUANNE | Tehnoloogiasektori tähed ja tulevased tegijad. Martin Villig kergitab katet Bolti plaanidelt

Delfi Ärileht ja Eesti Ekspress avaldasid täna väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete edetabeli, mida troonib sel aastal Bolt. Kahe vägeva - Wise'i ja Bolti - rebimine on tihe. Kui edetabeli seis lukku löödi, oli Bolt veel kindlalt ees, kuid tänaseks on olukord juba oluliselt tasavägisem, sest Wise on Londoni börsil tegemas võimsat tagasitulekut (loe täpsemalt siit).