Taani insener Steen Ussing hindab Expresseni veealuse video põhjal, et mõlemad gaasijuhtmed – nii Nord Stream 1 kui ka 2 – on võimalik ära parandada, nii et sealtkaudu saab taas gaasi tarnida. Ühe põhjusena toob ta välja, et torud asuvad 80 meetri sügavusel – kuna seal on vähe hapnikku, pole ka ohtu, et torud hakkaksid kiirelt roostetama.