Utilitase meretuulepargi eelprojekt valmib jaanuaris

Energiakriisi olukorras on uute taastuvenergiavõimsuste kiire lisandumine äärmiselt oluline kogu ühiskonnale, sest see tagab energiasõltumatuse, madalamad energiahinnad ja mõjutab fossiilsete kütustega võrreldes oluliselt vähem looduskeskkonda. Saare-Liivi meretuulepargi esimese etapi 1200 MW kataks ligi 60% Eesti aastasest elektritarbimisest.

„Meil on väga hea meel, et saame Utilitast nii tähtsa projekti elluviimisel toetada. Meil on kogemus komplekssete avamere tuuleparkide projektidega rohkem kui 20 riigis ja meie jaoks on väga oluline pakkuda ekspertteenuseid juba eelprojekti faasis. Saare-Liivi meretuulepark mängib võtmerolli Eesti varustamisel rohelise energiaga ja energiajulgeoleku tagamisel regioonis,“ ütles Rambolli tuuleenergia valdkonna juht Tim Fischer.