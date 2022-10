Neivelt: Eesti madal pension tuleneb teisest pensionisambast

Ettevõtja Indrek Neivelti sõnul on Eestis pension võrreldes teiste riikidega madalam osaliselt just 20 aasta eest loodud teise pensionisamba tõttu. „See ongi üks probleemidest. Poleks me seda teinud, oleks pension olnud ka 20 protsenti kõrgem,“ sõnas ta eilses ETV saates „UV faktor“.