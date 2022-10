Veered endiselt selliste sibularõngastega? Vaheta Eestis valmistatud Wolf Tyres rehvide vastu!

Tänaseks on rehvide taastamine Wolf Tyresi Voka tehases kuumvulkaniseerimise tehnoloogiat kasutades muutunud põhimõtteliselt sarnaseks uute rehvide tootmisega ning ka tulemus kestvuse ja turvalisuse osas on samaväärne keskmise hinna- ja kvaliteediklassi rehvidega. Seda enam, et protekteerimisele minevad rehvid tuuakse suures osas Prantsusmaalt ja Hollandist, kusjuures kasutatakse rangelt vaid maailma juhtivate tootjate keskmise ja kõrgema kvaliteediklassi rehve. Nii on kõige madalama kategooria karkassid, mille peale rehve taastatakse, pärit Lõuna-Korea tootjalt Hankook. Odavamate rehvide karkassid on lihtsalt sedavõrd pehmed, et nende peale ei anna uut rehvi n-ö ehitada.

Oma tootmises ja tootearenduses järgib ettevõte eelkõige Põhjamaade heitlikke ilmastikuolusid, mistõttu ka toodetavad rehvid on suunatud just Skandinaavia ja Balti riikide turule – piirkonda, kus liiklemistingimused ongi märksa keerulisemad, kui näiteks Kesk- või Lõuna-Euroopas.

Oma tootmine tagab unikaalse kummisegu

Wolf Tyresi tegevjuht Andres Meesak märgib, et iseenesest on meie tingimustesse sobiv talverehv väga regionaalne toode. Samas kulub selle valmistamiseks ja võimalikult ideaalilähedase kummisegu tootmiseks kõvasti ressurssi.

„Kummisegule on kõige keerulisem kiiresti muutuv temperatuur. Talverehvi puhul seisab kummisegu tootja dilemma ees – rehv peab, kui kummisegu on pehme. Teisest küljest, mida pehmem on kummisegu, seda kiiremini see kulub,“ kirjeldab Meesak kummisegu valmistamise iseärasusi. „On kaks vastandlikku omadust ja tootja peab leidma nende vahel tasakaalu. Kui temperatuur langeb –15 kraadi juurde, muutuvad odavamad rehvid jäigaks justkui plastmass. Ja selline rehv on juba väga libe. Meie eesmärk oma kummisegude koostist valides on seda vältida.“

Kummisegule on kõige keerulisem kiiresti muutuv temperatuur. Andres Meesak

Seega võib üldistatult öelda, et pehme rehvisegu on külma ilma jaoks, sest suvel palavaga kuival asfaldil sõites muutub see veelgi pehmemaks ja see pole jällegi hea – selline ülemäära pehmeks muutuv rehv võib hakata tekitama nn ujumise efekti.

Wolf Tyresil on endal olemas Maardu kummisegude tehas, kus lisaks tootmisele on laboratoorium, mis võimaldab katsetada kummisegude omadusi ning jälgida pidevalt toodangu kvaliteeti – iga tootmises oleva või tootmisse tuleva kummisegu füüsikalisi ja mehaanilisi parameetreid.

Rehvid läbivad ka regulaarselt katsetused sõltumatus laboratooriumis.

Toorkummi tootmine – justkui kokteili segamine

Kummisegu tootmises on omajagu teadust ja tootmisprotsess, vähemalt selle algus, näeb välja nagu üks suur kokteili kokkusegamine. Nimelt kuulub kummisegu koostisesse lisaks erinevatele kautšukitele veel hulgaliselt teisi aineid ja kuigi on olemas üldlevinud retseptid, mida tootjad kasutavad ja modifitseerivad, siis täpne kummisegu koostis kuulub siiski ettevõtte ärisaladuste hulka.