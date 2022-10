Esimesena Eestis. Populaarne jaekett viis taarakupongi äppi

„Viimase kahe aasta jooksul, mis Maxima äpp on meie poodides mobiilse ostupuldina kasutusel olnud, oleme seda pidevalt uuendanud ja muutnud kasutajate jaoks mugavamaks. Ka meie värskeim uuendus lähtub sellest, et klientide ostutee meie kauplustes oleks võimalikult sujuv, kiire ning paberi- ja kontaktivaba,“ rääkis Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Maris Kivi.

Seda, et Maxima äpp teeb poes käimise väga mugavaks ja lihtsaks, on viimase kahe aasta jooksul mõistnud paljud eestimaalased. Rakendust on tänaseks alla laaditud enam kui 190 000 korral. „Näha on sedagi, et äpioste planeeritakse paremini ehk tehakse üks kord nädalas suurem ost. Seda kasutavad nii tehnoloogiahuvilised ja kiiret eluviisi hindavad nooremaealised kui ka mugavust hindavad veidi vanemad Maxima kliendid,“ sõnas Maxima Eesti esindaja.