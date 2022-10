Terve elu ametiks valmistunud uus rahandusminister on oma firmadega jännis. Minister: poeg ajab asjad korda

Uueks rahandusministriks saab Annely Akkermann, kes on enda sõnul uueks ametiks valmistunud terve elu. Rahandusministri puhul, kes eelduste kohaselt peaks olema finantsalaselt korrektne, on aga kummaline, et oma eraettevõtted on ta hooletusse jätnud.