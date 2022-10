Tulevikutehnoloogia edendaja: elektribörsi tuleb reformida nii, et tarbija saaks ise hinda mõjutada 

Tagantjärgi targana tõdedes – oleks keegi meile siis helistanud, oleks meilt saanud selle energiakoguse, mille puudumine põhjustas elektribörsil säärase hinnahüppe. Puudu jäi kõigest 2,5 MWh, me oleksime saanud sel augustikuu päeval pakkuda umbes 10 MWh. Jutt käib virtuaalsest elektrijaamast, mis tegutseb Eestis juba mõnda aega Skyoni-laadsetes uutes büroohoonetes, Ülemiste keskuse sugustes kaubanduskeskustes või kaasaegsetes hotellides. Need on isejuhtivad majad, kus tehisintellekt juhib hoone tehnosüsteeme, vähendades vajadusel energiatarbimist seejuures sisekliimat mõjutamata. Näiteks Skyon ainuüksi võiks olla juba 0,5 MW võimsusega elektrijaam.

Virtuaalne elektrijaam aitaks hinnatipus energiat kokku hoida – seda pole vaja juurde toota, vaid see energia on juba olemas. Täna energiast rääkides tavaliselt öeldaks, et meil on vaja tootmisjaamu juurde. Tegelikkuses tähendab see aga tarbimise kasvu ning selles konteksti pole mõtet Pariisi kliimaleppest rääkida. Pikaajaline eesmärk peaks olema aga see, et tarbiksime igal aastal aina vähem energiat.