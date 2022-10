Asi kindel. Järgmisel kuul saavad ka väikeettevõtjad minna üle universaalteenusele

Tänasest on kinnitatud, et mikro- ja väikeettevõtjatel on võimalus osta alates novembrist kuni 2023. aasta lõpuni elektrienergiat konkurentsiameti poolt reguleeritud hinnaga ehk universaalteenusena. Otsuse eesmärk on soov vältida väikeettevõtete konkurentsivõime kadumist ja nende tegevuse lõpetamist.