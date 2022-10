Sille lugu: tahan, et Eesti oleks ka aastate pärast metsade maa

Naine tunnistab, et on alati olnud rohkem käed-külge-tegutseja kui lihtsalt kritiseeriv pealtvaataja. „Ma ei arva absoluutselt, et konstruktiivselt kriitilised sõnavõtud sotsiaalmeedias oleksid asjatud – need ju hoiavad teema aktuaalsena ja panevad ka kaaskodanikke kaasa mõtlema. Probleem tekib siis, kui tegutsemine ainult sellega piirdubki,“ selgitab ta.

Naine ütleb naeratades, et pole vist kuigivõrd imestada, mille kasuks tema otsustab. „Sellega on nii, et sageli me õudselt tahaksime kuidagimoodi kasulikud olla, aga ei tea, kust ja kuidas alustada. On nii tänuväärne, et tehakse algatusi, mis teevad selle sulle nii lihtsaks, et sa sisuliselt ei peagi ise midagi tegema. Samas saad vastu kindlustunde, et oled ikkagi kuidagi aidanud. Olgu see panus siis nii väike kui tahes. Kui me kõik otsustaksime templitega kogunenud raha kogukonnaprogrammi suunata, saaks sellest väikesest juba suurem. Kui me kõik vaataksime üle oma igapäevavalikud, kasvataksime kollektiivset panust veelgi,“ õpetab Sille.