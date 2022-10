Ahti ja Iris: kes templeid ei korja, see rikkaks ei saa

„Kui sa elad maal ja sul on kolm last, siis siin on juba ridade vahel kirjas, et lisaks oma tavatööle pead sa ka logistikuametit pidama. Meil on selleks logistikuks muidugi rohkem Iris,“ patsutab Ahti naisele õlale.

Iris muigab. „Nii on. Hiljuti, üldise hinnatõusu valguses, läks muidugi see amet veel keerulisemaks. Püüdsime hakata rohkem oma sõite ja kulutusi läbi mõtlema. Mugav see muidugi pole. Kui varem sõitsime toidupoodi piinlikult lühikese aja tagant, siis nüüd püüame seda vahet ikkagi järjest pikemaks venitada. Nädal ja isegi peale. Kui midagi ootamatult otsa saab, külastame meie kodupoodi.“

Kas muidu osteldakse kodust kaugemal? Ahti ja Iris hakkavad naerma. „Kodupoeks kutsume me tegelikult Alexela tanklat. Sealt päris nädala toidukorvi kokku ei osta jah, aga kõiksugu ootamatusteks on ta asendamatu ja eks sellega on ta oma hellitava tiitli välja teeninud ka,“ selgitab naine.

„Kodupood“ sai veel kodusemaks pärast seda, kui pere kuulis Alexela uuest lojaalsusprogrammist. „Neil on seal uus templite kogumise süsteem – korjad iga oma tehtud kulutuse pealt templeid, mille saad hiljem rahaks ümber vahetada,“ selgitab Ahti.

Ta nendib, et märkamatult ongi pere lojaalsus kodupoe vastu kasvanud. „Varem käisime ikka linna sattudes ka mõne teise keti tanklas. Enam naljalt mitte.“

„Templid ei luba,“ naerab Iris.

„Jah. Kuna tangime vähemalt 40 liitrit kuus, on sellega neli digitemplit juba tagatud,“ selgitab Ahti.

Iris noogutab mõtlikult ja lisab: „No ja poes kulub meil ka vist ikkagi ligikaudu kümme eurot kuus. Sellega teenime veel ühe digitempli. Viie digitempliga oleme juba saavutanud teise taseme, millega säästame kütuselt viis senti liitri pealt.“