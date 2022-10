Uuring: idufirmade mõju Eesti majandusele võib aastaks 2030 viiekordseks kasvada

Google’i Eesti ärijuhi Kristina Randveri sõnul tingis uuringu vajadus leida üles Eesti iduettevõtluskeskkonna arengut soosivad tegurid. „Eesti idufirmad on ambitsioonikad: 56% püüab saada turuliidriks, 46% tahavad vallutada globaalset turgu. Me teeme nendega tihedat koostööd, aitame neil kasvada olemasolevatel turgudel ning laieneda uutele turgudele. Uuringuga soovisime saada teada kitsaskohad ning parimad viisid nende ületamiseks,“ kommenteeris Kristina Randver.

Startup Estonia tegevjuhi Eve Peetersoni sõnul panustab idufirmade majanduslik edu kogu riigi heaollu. „Iduettevõtlus on meie majanduse märkimisväärne osa. Innovaatilised ettevõtted loovad uut ärikultuuri, mis toob positiivseid muutusi nii Eestis kui üle maailma, näiteks kestlikumaid ärimudeleid, samme kliimapöörde, puhtama energia või tööstusinnovatsiooni suunas. Töötame täna koos ökosüsteemi organisatsioonidega, et leida viise iduettevõtluse arendamiseks ning iduettevõtliku mõtteviisi toomiseks majandusse laiemalt,“ rääkis Peeterson.

Baltikumi suurimas iduettevõtluskeskkonna uuringus osales üle 100 idufirmade asutaja ja ligi 1800 töötajat Eestist, Lätist ja Leedust. Kolmest riigist on esimesel kohal Eesti 1400 idufirmaga, Leedus on 1100 ja Lätis 620 idufirmat ning Eesti idufirmades töötab ligi 1% kogu tööjõust. Eesti idufirmad on kolme riigi võrdluses esirinnas ka loodud töökohtade, kaasatud investeeringute ning palgataseme arvestuses. Uuringust selgub, et kui Eesti iduettevõtluskeskkond kasutab kõiki parimaid küpsete ettevõtluskeskkondade praktikaid, võib kohalike idufirmade panus kasvada aastaks 2030 viis korda ning seitsme aasta pärast võib Eestis olla kuni 30 ükssarvikut.

Uuringus osales 1798 Eesti, Läti ja Leedu idufirmade töötajat, kelle sõnul on kohalikul tasandil iduettevõtlussektori maine väga hea. Paindlik töö, karjääripotentsiaal ja motivatsioonipakett muudavad sektori töötajate sõnul atraktiivseks. 18% Eesti küsitletutest kaalub ettevõtte loomist või on juba iduettevõtjad.

Samas märgib 65 protsenti idufirmade esindajatest, et ambitsioonikate ja sobilike inimeste leidmine ja nende värbamine on keeruline. Enamik idufirmasektori töötajaid tunnistas, et eelistavad karjäärivalikul pigem suuri ettevõtteid või küpses faasis idufirmasid.

Potentsiaalsed iduettevõtte töötajad Eestis vastasid, et on valmis äsjaloodud idufirmaga liituma juhul, kui nad saavad keskmisest 42 protsenti kõrgemat palka. Kõrgele palgaootusele viitas 51 protsenti vastanutest, mis teeb sellest peamise põhjuse, miks alustavatesse ettevõtetesse on raske uusi töötajaid palgata.

Asutajate Seltsi presidendi ja Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepa sõnul saab talendipuudust kõige kiiremini lahendada avatud avatud ja motiveeriva talendipoliitikaga. „Meil on vaja maailma tippe, kes oma parimate teadmiste pealt kasvatavad Eesti idulugusid, sest idusektori ressurss on aju. Välistalent tuleb aga ainult sellesse keskkonda, mis on neile avatud ja atraktiivne, kus on piisavalt väljakutseid, mida Eesti idud on ka võimsalt pakkunud. Lisaks motiveerib talente võimalus saada aktsiaoptsioonide kaudu osa ettevõtte eduloost,“ ütles ta. Tema sõnul on optsioonide pakkumise kõrval oluline ka sellest potentsiaalsetele töötajatele rääkida juba tööintervjuude ajal: „Nagu ka uuring kinnitab: mida teadlikumad on inimesed optsioonidest, seda tõenäolisemalt motiveerib see neid startupi tööle minema,“ rääkis Ruusalepp, kelle idufirma on töötajate motiveerimiseks broneerinud 13% osalusest.