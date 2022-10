Ametiühingud, investorid, partnerid: Hyundai peab tegelema lapstööjõu kasutamisega

Investorid hoiatavad firmat võimaliku mainekahju eest ning edastasid autotootja tegevjuhile Euisun Chungile karmi kirja, väljendades muret juulis tehtud uurimise kohta, mis leidis, et Hyundai kasutab lapstööjõudu oma allüksuses Alabamas. Samuti toodi kirjas välja, et on alustatud uurimist laste töötamise kohta ka teises Hyundai tehases.