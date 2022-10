Universaalteenus muutub kättesaadavaks suuremale hulgale mikro- ja väikeettevõtjatele

Oktoobri alguses andis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Riigikogu majanduskomisjonile tagasisidet, et universaalteenust saavad kasutada vaid vähesed ettevõtted, sest paljud mikro- või väikeettevõtted üürivad kinnisvara ning neil ei ole eelnõu kohaselt võimalik minna üle universaalteenusele. 19. oktoobril vastuvõetud seadusesse lisati koja ettepanekul põhimõte, et universaalteenust saavad kasutada ka mikro- ja väikeettevõtjad, kes üürivad kinnisvara ning kelle elektrilepingu on sõlminud üürileandja.

Koja hinnangul on vastuvõetud seaduses jätkuvalt aga ebaselgusi mikro- ja väikeettevõtja kriteeriumites ning nende hindamises. Probleem seisneb selles, et hetkel ei ole selge, kas ja kuidas on müüjal võimalik saada usaldusväärseid andmeid täistööajale taandatud töötajate arvu kohta. Samuti ei ole teada, kas müüja peab eelnevaid kriteeriume kontrollima üksnes lepingu sõlmimisel või ka lepingu kehtivuse jooksul. Kui see kohustus on ka lepingu kehtivuse ajal, siis peab müüja hakkama uuel aastal sisuliselt iga päev kontrollima, kas on ettevõtteid, kes on esitanud majandusaasta aruande, kus sisalduvad mikro- ja väikeettevõtja kriteeriumid.