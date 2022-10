Eesti suurettevõtted: üle 10-protsendiline hinnakasvu ootus püsib enamusel

Kui eelmisel aastal pidas lähema 12 kuu äriväljavaateid väga heaks või heaks 62% küsitletutest, siis nüüd on neid 39%. Lätis on vastav näitaja 32% ning Leedus 26%. Eestis oli suurfirmade finantsjuhtide kindlustunne viimati nii nõrk 2015. aastal. Väga halvaks või halvaks peab äriväljavaateid 20% Eesti finantsjuhtidest.

„Eesti suuremad ettevõtted on tänavu näidanud häid majandustulemusi, kuid kõrged energiahinnad, eksporditurgude süvenev haprus ning eraisikute kindlustunde vähenemine tõotab lähemaks aastaks kehvemaid majandusolusid. Kindlasti ei ole kõik majandussektorid samas olukorras: kui Skandinaavia ehitusbuumi taandumine mõjutab Eesti puidusektorit, siis tehnoloogiasektori väljavaated on stabiilsemad. Ka uuringu tulemused näitavad, et Eesti suurettevõtete seas on optimiste üle kolmandiku ning seda kinnitab ka suhteliselt hea ettevõtete finantspositsioon,“ ütles SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.