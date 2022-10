Elon Musk: Tesla võiks olla rohkem väärt kui Apple ja Saudi Aramco kokku

„Ma ei suuda seda piisavalt rõhutada, et meil on neljandas kvartalis näha suurepärast nõudlust ning meie ootuste kohaselt suudame maha müüa iga auto, mida me toodame, vaadates ette nii kaugele tulevikku kui võimalik,“ sõnas Musk. Järgnevate aastate eesmärk on kasvatada sõidukite müüki keskmiselt 50% aastas.