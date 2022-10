Veskimägi: kui Soomes tekib elektrikatkestus, ei jää puutumata ka Eesti

Täna hommikul teatas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, et riskid elektrikatkestuste osas on oluliselt suurenenud. Lisaks on varude keskus välja hõisanud, et Eesti kriisivarudest jätkuks gaasi üksnes kaheks kuuks. Seega jääb õhku küsimus, mis meist siis ikkagi talvel saab?