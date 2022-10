Circle K: kütuseturul on näha mõningast stabiliseerumist

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi ütles, et oktoobri algus oli mootorikütuste jaoks heitlik ning maailmaturu hindade tõusu ja langust oli keeruline ka päeva vaates prognoosida. „Nüüd on näha stabiliseerumist, kuid võrreldes septembri keskpaigaga on hinnad nii bensiini kui diislikütuse osas siiski ligi 15% kasvanud,“ ütles Sassi. „Oluline on mõista, et maailmaturu sisseostuhindade muutus jõuab Eestisse ligikaudu nädalase viitega, seega mõjutab Eesti tanklate müügihindasid jätkuvalt viimaste nädalate toornafta hinna tõus,“ selgitab ta.