Õlle olulisima koostisosa hind tõusiski, nagu kardeti

Õlletootmises on kõige olulisem tooraine linnased. A. Le Coqi eksjuht Tarmo Noop prognoosis juuni keskel, et teravilja hind kahekordistub. A. Le Coq ostab oma linnaseid Eestist ja lähiregioonidest ning ettevõtte praeguse juhi Jaanus Vihandi sõnul on mõningate linnaste hind tõusnud tõepoolest kaks korda