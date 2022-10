FOTO | Täna avatakse Õismäel Eesti moodsaim spordi- ja spaakeskus RING

Uue spordikeskuse suurim rentnik on jõusaalikett Gym!, mille uus ööpäevaringselt avatud esindusklubi avab uksed 31. oktoobril. Lisaks asuvad hoones multifunktsionaalsed treeningsaalid, kus saab tegeleda kehakultuuriga judost joogani, ning soojendatud liivaga rannavolle ja -jalgpalli väljakud.

„Tegemist pole mitte lihtsalt järjekordse spaa või järjekordse spordihalliga, vaid oma funktsionaalsuse ja mahtude poolest täiesti unikaalse hoonega kogu Eestis,“ kommenteeris hoone omanik ja spaa-operaator Kalle Kuusik. Ta rõhutas, et kuigi Haaberstis elab rohkem inimesi kui Pärnu linnas, saavad linnaosa elanikud alles nüüd oma päris esimese korraliku kodulähedase spaakeskuse. Õismäe uus spaa kuulub Eesti suurimasse spaahotelliketti ühes Viimsi SPA, Grand Rose SPA ja Meresuu SPA hotellidega.

Spordihoone ehitaja Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos ütleb, et kuna tema tiim on väga sportlik, siis oli ühe uue spordihoone ehitamine neile väga meeltmööda tegevus. „Nii suure spordikompleksi ehitamine olnud meie meeskonnale samas ka paras väljakutse ja tellija on väärt kiidusõnu, sest hoidis meie vaimu värskena, nõudes aina uudsemaid lahendusi. Uuenduste kasutuselevõtt karastab ehitajaid ja samas lähevad ka kõik kliendi soovid täide,“ lisas Tarmo Roos.