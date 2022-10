Eesti firma pani Kiievi ühistranspordi mugavamalt käima

„Kiievi inimestele on väga oluline, et nad saaksid oma igapäevatoimetusi ka sõja tingimustes võimalikult operatiivselt jätkata ja suurlinna ühistranspordi mugaval toimepidavusel on selles märkimisväärne roll,“ ütles Ridango projektijuht Vahur Viigimäe. „Arendasime selleks välja lahenduse, kus reisijatel on võimalik kontaktivabalt oma sõiduõigus pangakaardi, telefoni või nutikella viipamisega valideerida. Lahendus toimib nii bussides, trammides kui ka trollides, aidates ühtlasi Ukrainat parema tuleviku poole.“

Kiievi ühistransport seiskus sõja esimesel päeval ning otsustati uuesti käivitada tähenduslikul 9. mail sel aastal. Hetkel sõidab tänavatransport võrreldes sõjaeelse ajaga pisut vähendatud mahus. „Igapäevaselt valideeritakse miljon sõitu, kuu lõikes 29-30 miljonit,“ märkis Viigimäe. „See on sõjaeelse ajaga ehk kuni kaks korda vähem, aga selge, et kiievlastel on mugav ühistransport eluliselt erakordselt vajalik.“

Viigimäe lisas, et väljakutse Kiievi ühistranspordi lahenduseks oli ka tehnilist laadi. „Nimelt on kasutusel nn kiievlaste kaardid, millel olid lisaks pangarakendusele ka transporditeenused. Valdav osa nende kaartide omanikke on soodusisikud, tasuta sõidu õigusega. Seega oli ühtlasi vaja tagada, et soodusisikutel ei tekiks maksekohustust,“ kirjeldas Viigimäe. Ridango makselahendus toetab MasterCard ja Visa kaarte (s.h virtuaalseid) ning aasta lõpus lisandub ka Prostir-kaartide tugi, mis on Ukraina siseriiklik kaarditüüp.

Ridango on väga kiiresti kasvav Eesti tehnoloogiaettevõte. „Ambitsioonikas eesmärk on tõusta 2026. aastaks maailma juhtivaks intelligentsete transpordisüsteemide pakkujaks ja ühistranspordisektoriga seotud tehnoloogiaettevõtete grupiks,“ kinnitas Ridango juhatuse esimees Erki Lipre.

Eesti ühistranspordi tehnoloogiaettevõte AS Ridango on asutatud 2009. aastal ja keskendub ühistranspordi pileti-, reaalaja- ning maksesüsteemide arendamisele. Lisaks Eestile osutab Ridango teenust veel ligi 30 riigis üle maailma. Peamisteks klientideks on omavalitsused, nende allüksused ja ühistranspordi eravedajad, sealhulgas muudetakse ühistranspordi kasutamist mugavamaks maailma paljudes suurlinnades. Eestis on klientideks Elron, Tallinna Transpordiamet, Tartu linn, Pärnu Ühistranspordikeskus jt.