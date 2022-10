Aasta ettevõte sai soomlaste abiga rammu, mis on nad kandnud üle maailma

Vahetult pärast võitu ütles ettevõtte juhatuse liige Jüri Taal, et suurem üllatus oli kahtlemata aasta ettevõtte tunnustus ja tal on uhke tunne. „Eks see tähendab ka vastutust, sest meid on tähele pandud. Meie tegemisi on kõrgelt hinnatud. Peame lippu kõrgel hoidma,“ ütles ta.

„Saaremaa edu taga on ennekõike väga tublid Saaremaa inimesed. Suur osa meie personalist on saarlased ja nad on olnud meiega enamiku meie tegutsemisajast ehk 20 aastat. See on meie suuremaid trumpe,“ on Taal kindel. Naljaga pooleks lisas ta, et järgmisel aastal nad veel oma esimest allveelaeva ei ehita, kuid tõsiseks muutudes ütles, et mitu keerukat lepingut on neil töös: „Väljakutseid jagub.“