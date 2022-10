Aasta edukamad noored ettevõtjad kasvatavad edukaid globaalseid ärisid

„Napilt pärast asutamist kutsusin punti Kuldar Leisi. Meedia kaudu jäi mulje, et tema võiks olla toetav ingelinvestor. See oli õige otsus,“ räägib Suurkask.

Mart oli olnud tegus noor, kuid noorena ettevõtet vedada on suur katsumus igaühele. Naiivsust oli tema sõnul omajagu, kuid ka riskitaluvus oli teine kui nüüd, mil ta juba vanem on ja pisipere kasvamas. „Ju oli toona aeg õige,“ arvab ta ise. Koolis õpitust erineb reaalne elu siiski kardinaalselt. Asutajana pead sa kõigest midagi teadma ja Mart sai aru, et tal on vaja abi ning lisaoskusi.

„Ma ei oska alla anda. Mu viimase aja üks lemmiksäutse on olnud, et idufirmad ei sure mitte selle tõttu, et raha otsa saab, vaid kui asutaja enam ei jaksa. Raha on oluline, aga eks neid katsumusi ole ikka väga palju. 27–28-aastasena on see suur asi. Samal ajal käib emotsionaalne reguleerimine,“ räägib aasta noore ettevõtja esikolmikusse jõudnud, liiklusohutuse kasvatamisega tegeleva Bercman Technologiesi börsile viinud Mart Suurkask.

Abel ei saa aru, kust tuleb naistel hirm, et nemad naisena hakkama ei saa või kuidagi vähem väärtuslikud on. Ta on end ise tippu töötanud ja tal polnud ei rikka isa ega abikaasa rahakotti, mis teda aidanud oleks. Küll oli tema vanavanaisa, riidekaupmees Karl Abel omal ajal väga rikas inimene. Paraku viidi ta Siberisse ning tema saatus oli sarnane paljude teistega – ta ei tuldudki sealt enam tagasi.

„Mul ei ole naiselikku hirmu, et olen naine ja blondide juustega. Ma ei mõtle, et olen ebavõrdne. Julgust pean enda üheks olulisemaks iseloomujooneks,“ alustab pealinnas sündinud rullmassaažisalongide keti Beautiful Me rajaja Kee Abel. Kogenud ettevõtjad on tema sõnul kohati imestanud, kas ta ei kardagi neid.

Kuigi kerge pole olnud ja müügiga tegeleb noor töötajaskond, siis enam see takistus ei ole. „Kui juba laua taha oled sattunud, siis on kõik hästi. Me ei ole konkurendid, vaid meie partnerite toodetele lisandväärtuse loojad. See on oluline.“

Küsimusele, kas noorus on talle ettevõtjaks olemise ajal takistuseks olnud, vastab Suurkask, et ta tegi alguses kavala lükke. Lõi aktsiaseltsi ja võimalike klientidega hakkas ühendust võtma keegi Mart. „Sain sellega uksest sisse. Enne ei aimatud ega teatud, et olen 26–27-aastane,“ tunnistab ta. „Tegelikult läks mul aega, enne kui julgesin sellesse valdkonda üldse siseneda.“ Talle näis, et turg on juba ära jaotatud – kes haldab valgusfoore ühes piirkonnas, kes teises. Innovatsioon jõuab sellistes oludes aeglasemalt kohale.

„Ma hakkasin naerma ja ütlesin, et me võidame ja kaotame koos ning õpime sellest, mida saame paremini teha.“ Lisaks peab ta oluliseks, et inimene peab olema valmis õppima ja pingutama.

Üks olulisemaid põhimõtteid, mis Mart Suurkaske elus saadab, on see, et ebaõnnestumist ei tohi karta ega selle eest ka karistada. Kui just kellegi elu ohtu pole sattunud. Õppetunnid teevad tugevaks ja annavad uusi teadmisi. Vahel tehakse suurem hüpe edasi, kui ilma eksimiseta oleks olnud. Ta toob näitena olukorra, kus üks töötaja tuli ja küsis, kuhu ta lahkumisavalduse paneb. Ta oli midagi nässu keeranud.

Kee Abel asutas oma esimese ettevõtte ehk ilusalongi 2010. aastal. See sai ka EASi toetuse. Siis viis elu ta Toomas Kirsi assistendiks ja lokatsioonijuhiks olemise tõttu ka telesse ja meediasse. Esimeseks tõsisemaks ettevõtteks sai aga rullmassaaži teenust pakkuv Beautiful Me. Kusjuures Keel on ka teine ettevõte – enda välja mõeldud pulberküünlaid müüakse ka välisturgudel.

Beautiful Me on praegu tegev Eestis, Soomes, Rootsis, Austraalias ja värskelt ka Dubais. Tegemist on kontaktivaba rullmassaažiga, mis sai ka koroonapandeemia kõrgajal erisuse, sest inimkontakt puudub ning see edendab tervist ja immuunsust. Nad võisid tegevust jätkata.

Suureks unistuseks on Abelile USA turg, mis on maailma frantsiisiettevõtluse Meka. Enamik sealsetest miljonäridest ja multimiljonäridest on just frantsiisivõtjad. Üks huvitav suund on ettevõttel ka riigid, kus on suur moslemikogukond. Seal ei tohi teised inimesed su keha puudutada, kuid masin tohib. „Käsime Dubais ja mõtlesime, et huvitav, mida nemad meist arvavad. Turvameestega šeigid ei saanud meie masinatelt enam ära. Naised ei ole seal massaaži kogenudki,“ räägib Abel nende võimalustest.

Kuna Kee Abelile on julgus justkui sisse programmeeritud, pole ta üheltki kohtumiselt lahkunud tundega, et ta vist ikka oli liiga noor või liiga naine. Ta usub, et see on enda häälestusega seotud. Ta on näiteks Rotary klubi liige ning seetõttu puutub palju kokku vanema generatsiooni ettevõtjate ja tippjuhtidega. Kui nendega suhtlemist mitte karta, siis on nad ise väga avatud rääkima ja kuulama.