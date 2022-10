Kõik töö olgu märgitud minutitäpsusega – Soome kaugtöötajad on häiritud rangest kontrollist

Helsingin Sanomati uurimus baseerus USA arengute näitel, kus mitmed firmad on hakanud kaugtööd tehnoloogiate abil kontrollima. Ekstreemsetel juhtudel on hakatud mõõtma ekraani kasutamise mitteaktiivsust, töötaja ekraanist tehakse regulaarseid kuvatõmmiseid ning arvutile on paigaldatud ka klaviatuuri tegevust jälgivaid programme. Mitmed USA jälgimissüsteemid on Soomes illegaalsed.