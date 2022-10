FOTO | Jaekett WeekendShoes avab esimese nutipoe

„Alustame pilootprojektina Viimsis, kuid sisuline ambitsioon on, et nutipoodide võrgustik ulatuks üle riigi, mis võimaldab seninägematut ostumugavust Eesti erinevates nurkades,“ ütles WeekendShoes tegevjuht Taavi Laeks. „Näeme, et uuenduslik lahendus toimib ka piirkondades, kus elab alla kümne tuhande inimese ja jaekaubanduse võimalused on seni paraku kitsaks jäänud. Tajume tarbijate soovi meie arendatud teenuse järele ja lähitulevikus võib nutipoode üle Eesti olla juba mitukümmend. Oluline on ka, et teenus toimib kliendi jaoks tasuta ja ilma ühegi ettemaksuta.“

WeekendShoes esimene nutipood on juba valminud Viimsi Marketis, kuhu on püstitatud proovikabiinid, pakiautomaat ning loodud hubane keskkond. Kuidas teenus töötab? Huviline läheb esmalt WeekendShoes veebipoodi, valib sealt kuni viis toodet ja Nutipoe, kus ta neid tasuta proovida soovib ning seejärel tuvastab ennast PIN1-ga. Kauba kohale jõudmisel saab poekülastaja uksekoodi SMSiga, mis tagab ligipääsu nutipoodi. Edasi võtab klient pakiautomaadist toote(d), proovib kohapeal ja langetab otsuse. Mittesobiva(d) toote(d) on võimalik pakiautomaati muretult tagasi panna ning sobiva(d) toote(d) kaasa võtta. Tarbijal ei ole tarvis midagi ette maksta, vaid tasub arve alusel 30 päeva jooksul ja üksnes nende kaupade eest, mille kasuks on nutipoes otsustanud ning kaasa võtnud.

„Tarbijatele meeldib enne füüsilise poe külastust e-poes eelvalikuid teha. Oluline, et kodu lähedale tekib kohti, kuhu on võimalik ostu uudistama ja vormistama minna. WeekendShoes on ise mugava lahenduse välja töötanud ja terves regioonis taas teerajaja,“ märkis Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Maailmas toimetavad sarnaselt ägeda ostukogemuse nimel suurtegijad nagu Nike või Amazon, Balti riikides ja Põhjamaades midagi sellist ei ole varem tehtud. Uhke, et WeekendShoes on samal ajal meie enda – Eesti – edukas ettevõte.“