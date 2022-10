Euroopas hakkavad gaasivarusid saama ainult kõrgeima pakkumise tegijaid

Bloombergi kogutud andmete kohaselt on ainult umbes 10% gaasist, mis on ladustamisrajatistes Itaaliast Hollandini, riiklike strateegiliste reservide kaudu riigiametnike otsese kontrolli all. Ülejäänud osa on rahvusvaheliste kaubandusettevõtete, energiaettevõtete ja tööstuskontsernide käes . Ettevõtted võivad gaasi müüa kõrgeima pakkumise tegijale, isegi kui see asub teises riigis. See tähendab, et külmakraad Saksamaal võib põhjustada gaasipuuduse naaberriikides ja seeläbi pingestada Euroopa solidaarsust.