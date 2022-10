Circle K hakkab USAs just seda Eestis keelatud mõnuainet müüma

Tehing on haruldane, arvestades, et seaduslikku marihuaanat on seni müüdud vaid USAs eraldiseisvates apteekides. Müües marihuaanat bensiinijaamades, mis on föderaalsel tasandil endiselt ebaseaduslik, võib partnerlus aidata narkootikumide levikut suurendada. Kokkulepe „jätkab marihuaana „normaliseerimist“, integreerides selle tavaliste tarbekaupadega,“ ütles Green Thumbi tegevjuht Ben Kovler.

Finantstingimusi Green Thumbi ja Circle K vahel ei avalikustatud. Kokkuleppe kohaselt rendib Green Thumb Circle K müügikohtadest pinda ja müüb marihuaanat. Green Thumbi esindustel hakkab olema bensiinijaamast eraldi sissepääs. Florida on üks mitmest osariigist, kus kanepit võib seaduslikult müüa ainult meditsiiniliseks otstarbeks. Seetõttu on seda võimalik osta osariigi elanikel, kel on meditsiinilise marihuaana kaart. Praegu on see umbes 700 000 inimesel.