SEB tõstab tähtajaliste hoiuste intressimäärasid

„Ligi seitse aastat olid Euroopa rahaturu baasintressid negatiivsed, mis soodustas laenamist, kuid tähendas samal ajal hoiustajatele olematut intressi. Hoiused kasvasid Eestis selle perioodi vältel siiski peaaegu kaks korda, ligi 16 miljardilt 28 miljardi euroni. Tänavu suvel, kui olukord pöördus ja baasintress muutus positiivseks, võimaldab see hakata tähtajalistele hoiustele taas intressi maksma,“ kommenteeris jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.



„Lisaks säästmisele ja hoiustamisele tasub oma tuleviku kindlustamiseks kaaluda ka teisi võimalusi. Näiteks võib investeerimine aidata oma sääste inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest paremini kaitsta ning vara väärtust kasvatada. Sealjuures ei tohiks muidugi unustada ühte investeerimise põhitõde, mis on saanud kinnitust hiljuti toimunud turutrendi pöörde valguses - panustada ei ole mõistlik ainult ühte konkreetsesse instrumenti, piirkonda või valdkonda, vaid riske hajutada.



Laiapõhjaliselt tasuks investeerida nii ajalise horisondi, regioonide kui ka valdkondade vaates, järgides sealjuures oma riskitaluvust. Oleme pangas teinud püsivalt tööd lahendustega, mis teeks investeerimise klientidele lihtsamaks ja mugavamaks ning pakuks rohkem paindlikkust, et see oleks kättesaadav igale investorile,“ lisas Leppänen.