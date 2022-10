Lightyear hakkab pakkuma võimalust osaleda USA börsifirmade üldkoosolekutel

„Meie eesmärk on alati olnud tuua Euroopa investoriteni võimalus kasvatada oma jõukust ning kasutada täielikult ära oma õigusi aktsionäridena. Kaasatuse suurendamine läbi hääletus- ning küsimuste esitamise võimaluse — ükskõik kui suur või väike kellegi osalus ettevõttes on — on suur samm investeerimise demokratiseerimiseni,“ sõnas ettevõtte kaasasutaja ja juht Martin Sokk pressiteates. Võimalust hakatakse pakkuma kõigil 20 turul, sh Eestis.

„Nii kaua kui mina investeerinud olen, arvatavasti kauemgi, on tavainvestorid finantsmaailmas olnud järelmõte. Reaalsuses aga on just nemad aktiivsemad investorid, suurema tahtega öelda sõna sekka ettevõtete tulevikuplaanide osas.“

Üldkoosolekutel hääletamise ja firma juhtkonnale küsimuste esitamise võimalus tekib koostöös Silicon Valley ettevõttega Say Technologies. Lightyear märgib, et Say asutati usus, et finantsturud peaksid iga inimese jaoks olema samavõrd lihtsalt kättesaadavad kui Wall Streeti siseringile. Kliendid saavad esitada oma küsimusi ning hääletada teiste inimeste küsimuste poolt, millest populaarseimad esitatakse avalikult ettevõtete juhtidele.