Elektrikatkestuste hirm sai hoogu juurde

Kõigest kuu on möödunud peaminister Kaja Kallase õhtusest esinemisest televisioonis, kus ta teatas, et kui Venemaa hakkab ootamatult oma elektrivõrku Balti riikidest lahti ühendama, võivad mingiks ajaks tuled kustuda ka Eestimaa kodudes. Nii mõneski kodus tormati seepeale poodidesse varuvett ja kuivaineid ostma ning veebilehtedele elektrigeneraatoreid tellima. Eleringi juht Taavi Veskimägi, kelle eesmärk on alati olnud kodudes tuled põlemas hoida, pidi järgmistel päevadel nägema palju vaeva, et rahustada ühiskonda sellega, et elektrikatkestuse võimalus on kaduvväike. Eile pidi aga Veskimägi ise avaldama: eeloleval talvel on elektrikatkestuste risk märgatavalt suurenenud. Meid ootab ees viimaste aastate kõige keerulisem talv.