Telia soovib aasta lõpuks katta 5G võrguga enam kui poole Eesti elanikkonnast

„Tänane poliitiline olukord ja näiteks augustis Eestis suunal korraldatud ulatuslik küberrünnakute laine on pannud ettevõtteid senisest hoolikamalt kaardistama ja hajutama oma küberturbe riske. Näeme seda selgelt ka enda äriklientide suunal, kus ettevõtted on hakanud oma töötajaid agaramalt koolitama, kasutades selleks aktiivselt ka Telia pakutavaid koolitusi. Samuti on näha, et ärikliendid usaldavad meile üha enam oma IT teenuste haldamise ja kasutavad meie pakutavat terviklahendust, et ise keskenduda oma põhitegevusele.“