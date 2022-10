Tallinn algatas Arco Vara 105 miljoni eurose suurprojekti detailplaneeringu

Ehituse ja korterite müügi algus on planeeritud 2024. aasta esimesse poolde. Investeeringu suuruseks on ligi 105 miljonit eurot.

„Meie nägemuses pole Arcojärve uusarendus, vaid kommuun, kus elavad koos sarnast elustiili otsivad inimesed. Tegemist on Tallinna mõistes unikaalse elukeskkonnaga, kus kohe kodu juures olemas nii metsatukk kui ka järverand. Arcojärve kodud on mõeldud just sellistele inimestele, kes soovivad pääseda linnamürast aga mitte linnast,“ sõnas Niinemäe pressiteates.