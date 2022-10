Suur Läti ettevõte avas Tartus harukontori

Hetkel on TestDevLabil kuus esindust Lätis (Ventspilsis, Liepājas, Riias, Jelgavas, Valmieras ja Daugavpilsis) ning selle aasta alguses avati esimene rahvusvaheline harukontor Põhja-Makedoonia pealinnas Skopjes. Kaugtöö vormis on ettevõtte palgal töötajaid Albaaniast, Aserbaidžaanist, Bulgaariast, Eestist, Kasahstanist, Poolast, Rumeeniast, Hispaaniast, Türgist ja teistest riikidest. Uusi töötajaid värvatakse pidevalt juurde ning hetkel on ettevõttes üle 20 vaba töökoha tehnoloogia- ja haldusspetsialistidele.

TestDevLabi kaasasutaja Andrejs Frišfelds kommenteerib uue kontori avamist: „Viimastel aastatel oleme kiiresti kasvanud, kuna meie investeeringud nõutud uuenduslike tarkvara testimisteenuste ja -toodete arendamisse hakkavad end ära tasuma. Kasvanud on ka nõudlus kvalifitseeritud inseneride järele ning viimastel aastatel oleme neid üha rohkem kaasanud väljastpoolt Lätit. Eesti on meile tuttav ja tehnoloogiliselt arenenud naaberriik, kus on heal tasemel kõrgharidussüsteem, mille raames on võimalik koolitada kvalifitseeritud spetsialiste. Kuna osa töötajaid juba tegid Tartust kaugtööd, otsustasime avada kontori just selles linnas. Tartu on aktiivne tugevate haridusasutustega linn. Kavatseme siinset kontorit arendada ja suurendada töötajate arvu Eestis veelgi.“

2011. aastal Lätis asutatud ettevõte TestDevLab pakub tarkvara testimisteenuseid ja tegeleb testimistoodete arendamisega. Ettevõtte klientide hulgas on nii idufirmasid kui ka rahvusvahelisi tehnoloogiahiide nagu Microsoft, Skype, Orange, Telefonica, Airbnb jne. Ettevõtte enam kui 500 inseneri testitud tarkvara kasutab üle 4,5 miljardi inimese üle kogu maailma. TestDevLab on pälvinud LIAA ekspordi- ja innovatsiooniauhinna, ekspordiauhinna The Red Jackets ning ettevõtte testimistooteid on juba mitu aastat järjest kõrgelt hinnatud mainekal konkursil European Software Testing Awards.