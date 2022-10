Praegu on parim aeg palgatõusu küsimiseks. Kuidas seda edukalt teha?

Viies igapäevaselt läbi värbamisprojekte erinevate valdkondade ja organisatsioonide jaoks, on mõned mured läbivalt sarnased. Nimelt, viimastel aastatel palju kajastatud töötajate puudus ei ole üksnes IT-valdkonna mure, vaid siiski valdkondade ülene probleem ning nüüd on sellele lisandunud kriisidest kantud ja inflatsioonist hoogu saanud palgasurve. Kui keegi loodab, et käimasolevate kriiside süvenemine toob kaasa koondamislaine ja see omakorda lahenduse tööjõudpuudusele, siis meie selle optimismiga kaasa ei lähe. Tõepoolest, eesootavatel kuudel on oodata koondamisi ja tööturule lisandub tööotsijaid, kuid Eestis on endiselt struktuurne töötus ja seda ilmestas ka koroonakriisi algusaeg 2020. aastal – ühed valdkonnad said kriisis kannatada, teised aga võitsid ning töö kaotanud inimesi ei ole alati võimalik uude valdkonda üle viia, vähemalt mitte kiiresti ja koheselt ning ümberõppeta.