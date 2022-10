Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm ütleb, et gaasi turuhind on alates septembrist allapoole liikunud ja trend on soodne. „LNG-d tuleb suures mahus sisse, gaasihoidlad on täis, gaasi nõudlus on langenud oodatust kiiremini – see kõik on mõju avaldanud,“ selgitab ta hinnalanguse tagamaid.