Euroopa raudtee-ettevõtete ühendus saatis eelmisel nädalal Euroopa Komisjonile kirja, paludes abi hinnatõusuga võitlemiseks. Kirja põhiidee oli, et Euroopa Liit on aastaid raudteed reklaaminud jätkusuutliku transpordiviisina ning riigid ja ettevõtted on aktiivselt tegelenud raudteevõrgu elektrifitseerimisega. Nüüd on elektri hind tõusnud aga nii suureks, et ettevõtted näevad tõsist vaeva elektrirongide käigus hoidmisega.