Biden kaalub Elon Muski tehingutele päitseid pähe panna

Julgeoleku kontrollile allutamisest räägitakse nii Twitteri tehingu kui SpaceX satelliidivõrgustiku Starlinkiga seoses, kirjutab Bloomberg. Teade on Twitteri aktsiaid eelturul langetanud pea 10%.

Ametnikke on häirinud Muski varasem ähvardus lõpetada Starlinki satelliiditeenuse tarnimine Ukrainale, mis on talle seni läinud maksma väidetavalt 80 miljonit dollarit. Sellest ähvardusest ta siiski taandus ning lubas teenuse eest maksmist jätkata. Ukrainas on Starlink muutunud oluliseks sidevahendiks ning väidetavalt kasutaks seda katkestuste korral ka USA valitsus.