T1 kaubanduskeskus sõlmis lepingud kahe tuntud rõivamüüja outlet-poe avamiseks

T1 teisele korrusele, ligi 1100-ruutmeetrisele müügipinnale rajatakse Rademar Outlet ning selle naabriks saab 900-ruutmeetrisel pinnal Denim Dream Outlet. Mõlemad poed on plaanis avada 2022. aasta detsembri esimeses pooles, teatas T1.

„Rademar Outlet keskendub juhtivate spordi- ja vabaajakaupade brändidele. Tegu on Rademari kolmanda ning suurima outlet’iga Eestis, kus hakkame pakkuma tippbrändide riideid ja jalatseid kuni 70-protsendilise allahindlusega,“ ütles Rademari juhatuse liige Margus Juksar.

„T1 keskuse uuenduslik kontseptsioon on peamine põhjus, miks avame Baltikumi suurima Denim Dream outlet-kaupluse just siin. Heade avamishindadega alustava kaupluse valikusse lisame ka tuntud brändide näidistooted, mis senini nii suurel kaubanduspinnal kliendile kättesaadavad ei ole olnud,“ ütles Denim Dreami kaubamärgi all tegutseva Põldma Kaubanduse AS-i finantsjuht Egle Suit.