Sanktsioonid ei töötagi? Euroopa impordib Venemaalt LNG-d rohkem kui kunagi varem

Venemaa LNG import Euroopasse kasvas 2022. aasta esimese üheksa kuuga mullusega võrreldes 21% 15,5 miljardi kuupmeetrini. Montel hindab, et oktoobris suurenevad tarned veelgi. Euroopa Liit ei ole Vene gaasile veel küll sanktsioone kehtestanud, kuid see-eest on Venemaa seda kasutanud poliitilise relvana. Euroopa näeb vaeva, et end Vene gaasist täiesti sõltumatuks muuta.