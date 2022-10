Uuring: väikeettevõtted hindavad oma tänavuse aasta majandustulemusi positiivseks

Balti riikide ettevõtjatest on oma majandustulemuste suhtes kõige positiivsemalt meelestatud leedulased (41%) ja kõige tagasihoidlikumalt lätlased (36%).

„Uuringu tulemused näitavad, et see aasta ei ole väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete endi jaoks veel suurt negatiivset mõju näidanud ning seni on nad oma tulemuste suhtes optimistlikud. Samas prognoosid järgmiseks aastaks ei ole aga enam nii positiivsed, sest ettevõtteid teevad murelikuks kiire inflatsioon ja energiahindade järsk tõus,“ ütles Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko.