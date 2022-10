Ready Player Me sai Eesti vastupidavaima tehnoloogiafirma eriauhinna

Toptechi edetabeli eestvedaja, M&A-tehinguid nõustava firma Prudentia Tallinna partneri Indrek Uudekülli sõnul on Ready Player Me alati kõigi raskuste kiuste suutnud oma ärimudelit uuenda ja seeläbi suurt rahvusvahelist edu saavutada. „2022 oli firmale tõelise läbilöögi aasta, sest esmakordselt Eesti väärtuslikumate tehnoloogiafirmade edetabelisse pääsenud firmade seas saavutati kõrgeim koht ja jõuti juba esikümne lõppu,“ kommenteeris Uudeküll.

TopTechi ühe koostaja Siena Secondary Fundi partner Rando Rannuse sõnul on Ready Player Me väga hea näide, miks on Eesti tehnoloogiaettevõtlus edukas olnud ja just siit on sündinud elaniku kohta kõige rohkem (jagame seda positsiooni Iisraeliga) ükssarvikuid ehk üle miljardi euro suuruse koguväärtusega ettevõtteid. „Minu meelest on edu valem seotud meie valmisolekuga mitte loobuda proovimisest. Soomlastel on selle kohta oma sõna - „sisu“, inglise keeles kirjeldavad seda vast kõige paremini sõnad „resilience“ või „grit“,“ selgitas Rannus.

TopTechi tänavuse eriauhinna pälvinud Ready Player Me (varem tuntud kui Wolf3D), mille algusaeg läheb peaaegu kümne aasta taha, on oma teekonna jooksul teinud mitmeid pöördeid, millest kõige tähelepanuväärsem on ilmselt see, et nende üks esimesi teenuseid/tooteid oli 3D loodete printimine. „Kes oleks võinud arvata, et jõutakse 3D-printimisest metaversumi? Noh, te ei tea seda alguses, kuid kui teil on vastupidavust ja tahtekindlust, siis leiate tee eduni. Eestlastele, kelle startup-DNA osaks on vastupidavus ja tahtekindlus, annab see eelise võrreldes teiste asutajatega üle maailma,“ märkis Rannus.

Eesti väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete edetabeli TopTech võitis tänavu Bolt (väärtus 7,4 miljardit eurot). Teisel kohal oli Wise (5,8 miljardit eurot) ja kolmandal Veriff (1,3 miljardit eurot).

Edetabeli koostajateks olid M&A tehingute nõustaja Prudentia Tallinn ja järelturuinvesteeringutele tehnoloogiaettevõtetesse keskendunud Siena Secondary Fund.