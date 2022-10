Ingelinvestor Lev Dolgatsjov: investeerimisel olen ettevaatlik vähemalt kevadeni

„Mina ise olen ettevaatlik vähemalt kevadeni. Alles siis saame mingil määral ennustada, kui sügav ja kui pikk praegune kriis saab olema,“ ütles ta EstBAN10 Angel Summitil.

Samal päeval kuulis lavalt ka vastupidist arvamust. Ivar Siimari sõnul tasub iduettevõtetel vaid kasvu näidata, raha on siin regioonis piisavalt, nii äriinglitel kui fondidel.

Kas 2023 on hea aasta investeerimiseks? Dolgatsjovi sõnul on alati neid, kes teevad kriisi ajal edukaid investeerimisotsuseid, „aga kas ma julgeks järgmist aastat ette väga heaks investeerimisaastaks nimetada? Ma ei ole kindel, ma pigem oleks ettevaatlik,“ ütles Dolgatsjov.

„Alati on optimiste, võib-olla päeva lõpuks nemad ongi need, kes võidavad,“ lisas ta.

Dolgatsjovi meelest võib inglite kartus investeerimisel olla praegu see, et kardetakse, et idud ei saa järgmist rahastust. Seepärast on idudel raskem ellu jääda.

Madalamaid valuatsioone inglitel tema sõnul oodata ei tasu, sest aasta pärast sama diili enam ei saa. „Kui start-up meeldib ja valuatsioon tundub mõistlik, siis mina pigem investeeriks kui ootaks, kuni neil on suur häda käes,“ ütles Dolgatsjov.

Entusiasm suurenenud militaartehnoloogia suhtes

Võrreldes varasemaga on ingelinvestorid muutunud entusiastlikumaks tehnoloogia osas, millel on ka militaarkasutus, ütles Dolgatsjov. „Kui paar-kolm aastat tagasi oli meelsus, et misiganes, millel võib ka militaarkasutus olla, on reeglina halb, siis nüüd on inimesed aru saanud, et võib-olla see nii ei ole,“ märkis ta.

Lisaks on temani jõudnud rohkem jutte kosmose- ning tervisevaldkonna start-up’idest.

Populaarsus on vähenenud aga krüptovaldkonna suunal, ütles Dolgatsjov. „Oligi palju start-up’e, mis on tegelenud asjadega, millest investorid ei ole võib-olla arugi saanud,“ ütles ta ning lisas, et seal valdkonnas eeldab ta kõige rohkem tegevust lõpetavaid start-up’e näha.