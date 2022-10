Elukalliduse kriis süveneb. Miljonid Ühendkuningriigi elanikud peavad jätma vahele söögikordi

Küsitluse kohaselt jätavad miljonid leibkonnad toidukordi vahele või on neil keeruline tagada tervislike kaupade olemasolu toidulaual. Paljud elanikud on vähendanud toiduarvete ja luksuskaupade kulutusi, et tulla toime eelseisvate raskete kuudega.

Pooled vastanutest ostavad varasemega võrreldes odavamaid tooteid. Neist, kes teatasid, et elavad mugavalt, vastas 47%, et on võtnud kasutusele erinevaid meetmeid, et säästa raha toidu osas. 9% vastanutest sõnasid, et neil on väga keeruline tulla toime. Pooled neist tõid välja, et nende leibkond jätab söögikordi vahele.

46% vastanutest märkisid, et neil on keerulisem tervislikult toituda kui enne kriisi. 78% neist, kellel on väga raske rahaliselt toime tulla, ütlesid, et neil on raskem tervislikult toituda. Pea iga viies vastanud (18%) ütles, et on ostnud rohkem külmutatud toiduaineid, et kulusid vähendada. 5% vastanutest tõid välja, et ostavad rohkem valmistoite.

Briti statistikaameti (ONS) andmetel ulatus tarbijahinnaindeksi inflatsioon septembris 10,1%ni, võrreldes 9,9%ga augustis, mille põhjuseks oli toiduainete hinnatõus 14,5% võrreldes eelmise aastaga.

Which? toidupoliitika juht Sue Davies sõnas, et supermarketitel on oluline roll klientide toetamisel praegusel väga raskel ajal. „Tagades, et kõigil on juurdepääs soodsatele ja tervislikele toidusortimentidele, saavad supermarketid aidata oma klientidel rasketel kuudel hakkama saada,“ lisas Davies.