Töötajad ei ole enam kontoritega seotud. Tööajaga on nad aga endiselt seotud

94% kontoritöötajatest soovib paindlikkust tööaja osas, selgub Slack Technologies Inc. tulevikufoorumi uuest uuringust. 80% vastanutes soovivad paindlikkus asukoha osas. Slack küsitles enam kui 10 000 kontoritöötajat USAs, Austraalias, Prantsusmaal, Saksamaal, Jaapanis ja Ühendkuningriigis.

Asünkroonne töökorraldus on haruldane väljaspool mõningaid idufirmasid ja tehnoloogiaettevõtteid. Kuigi kaugtöö pakub suuremat paindlikkust kui kontoris töötamine, tunnevad paljud inimesed endiselt survet, et nende töökoha tarkvaras oleks justkui nii-öelda roheline punkt, mis näitab, et nad on võrgus ja töötavad.

Suur osa sellest survest tuleb juhtidelt ja juhtidelt, kes hoiavad kinni aegunud professionaalsuse normidest, ütles Future Forumi kaasasutaja Sheela Subramanian. „Me peame pidama laiemat vestlust professionaalsetest normidest ja sellest, mida tähendab olla hea töötaja,“ ütles ta. „Me oleme selle eksperimendi alguses, et hinnata ümber töö rolli meie elus. Meil on veel pikk tee käia.“

Subramanian ütles, et kui ta räägib juhtidele ajakava paindlikkusest, on need sageli ehmunud. Ometi ei tähenda ajakava paindlikkus seda, et töötatakse kõikidel kellaaegadel või et töötajad ei saa kunagi isiklikult kokku, ütles ta. Paljud inimesed soovivad selgemaid piire selle kohta, millal nad peavad sõnumitele vastama. Future Forum soovitab võtta kasutusele nn põhitööajad, kus kõik töötajad on kindlaksmääratud, piiratud aja jooksul võrgus, meeskonnatasandi kokkulepped, et kõik oleksid ühel meelel selles osas, kuidas tööd tehakse ning digitaalsed vahendid, mis aitavad jälgida edusamme läbipaistvalt.